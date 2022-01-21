"Питання дуже серйозне": у Держдумі РФ обговорять незалежність "Л/ДНР"

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погодився обговорити у парламенті визнання так званих республік "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами.
Про це він написав у своєму Telegram .
"Ми бачимо ігнорування Мінських угод президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР" необхідно шукати" , – написав Володін.
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Він додав, що запропонований для розгляду законопроєкт "дуже серйозний та відповідальний". На думку Володіна, правильно провести консультації з керівниками фракцій і обговорити цю ініціативу наступного тижня, а потім за підсумками розглянути це питання на раді Державної думи.
Що відомо?
19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" . Проєкт відповідної постанови Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.
"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної Думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до "президента Росії В.В. Путіну про необхідність визнання Донецької та Луганської народної республіки", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.
Російська окупація Донбасу
- Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі . Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .
- Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Наголошується, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводилися, але була відзначена готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.