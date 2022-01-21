"Питання дуже серйозне": у Держдумі РФ обговорять незалежність "Л/ДНР"

Росія всерйоз взялася за бойовиків на Донбасі – можуть окупувати нові українські території

В'ячеслав Володін. Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погодився обговорити у парламенті визнання так званих республік "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами.

Про це він написав у своєму Telegram .

Реклама

"Ми бачимо ігнорування Мінських угод президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР" необхідно шукати" , – написав Володін.

Він додав, що запропонований для розгляду законопроєкт "дуже серйозний та відповідальний". На думку Володіна, правильно провести консультації з керівниками фракцій і обговорити цю ініціативу наступного тижня, а потім за підсумками розглянути це питання на раді Державної думи.

Що відомо?

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" . Проєкт відповідної постанови Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

Реклама

"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної Думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до "президента Росії В.В. Путіну про необхідність визнання Донецької та Луганської народної республіки", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.

Російська окупація Донбасу