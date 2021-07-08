Заради "єдності" народів. У Держдумі РФ хочуть стратити влади України

Заступник спікера нижньої палати російського парламенту Петро Толстой запропонував ні багато ні мало вбити українську владу

Заступник спікера Держдуми Петро Толстой "відзначився" новим випадом на адресу української влади. Фото: колаж "Сьогодні"

Віце-спікер Державної Думи Росії Петро Толстой, який раніше неодноразово образливо відгукувався про Україну і скандалив з нардепами, перейшов до відкритих закликів вбивати керівництво нашої країни.

Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів РФ

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Коментуючи абсурдну заяву російського президента Володимира Путіна про те, що українці і росіяни нібито один народ, Толстой "відзначився" новим випадом на адресу України – назвав її уряд "купкою негідників", які захопили владу в країні.

"Народ один, проблема лише в купці негідників, які антиконституційним шляхом там захопили владу. От їх треба перевішати на ліхтарях. А Україна – безумовно частина нашої великої Росії", – заявив Толстой.

Нагадаємо, що, крім місця в Держдумі, Петро Толстой також очолює російську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи. І в березні він заявив, що РФ варто готуватися до виходу зі складу Ради Європи, аби створити свій аналог ПАРЄ.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: