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В Італії підпалили віллу путінського пропагандиста Соловйова

Павло Заяць Павло Заяць
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6 квітня, 15:37
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На місці інциденту виявили шини
На віллі Володимира Соловйова підпалили покришки
На віллі Володимира Соловйова підпалили покришки / Фото: Колаж: Сьогодні

В Італії невідомі підпалили віллу російського пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо – в елітній курортній зоні біля підніжжя Альпійських гір.

Як повідомляє видання La Repubblica, вранці 6 квітня в місті Менаджо перехожі підняли тривогу, побачивши полум'я на віллі Соловйова. Пожежники швидко загасили вогонь. Вілла серйозно не постраждала. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили шини. Прокуратура розпочала розслідування інциденту.

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солов'я
солов'я / Фото: Блог Навального

Зараз двоповерхова вілла знаходиться на реконструкції та пустує. Після запровадження урядом Італії санкцій проти оточення президента РФ Володимира Путіна, особняк Соловйова перебуває під арештом. Конфісковано й другу віллу Соловйова на озері Комо, а також розкішну квартиру пропагандиста в Гріанті.

Видання зазначає, що одночасно з пожежею друга вілла Соловйова була розписана гаслами проти війни в Україні.

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За словами мера Менаджо Мікеле Спаджіарі, "розслідування карабінерів триває, але ми вже можемо сказати, що вандали не завдали значної шкоди".

Мер зазначив, що інцидент був "показовим актом, який, на щастя, не мав серйозних наслідків".

Соловйов пригрозив Заходу через нові санкції

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який буде оголошений у міжнародний розшук, пригрозив Європі та НАТО, заявивши, що Росія не зупиниться на війні з Україною.

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"Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося в Україні, подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна – це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації", – заявив Соловйов.

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