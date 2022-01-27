У Кремлі назвали ключову умову для зустрічі Зеленського та Путіна у "нормандському форматі"

Зустріч лідерів "нормандського формату" може бути проведена за умови, якщо буде погоджено правовий статус Донбасу.
Про це заявив на брифінгу заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє РБК-Україна.
"Саміт лідерів "нормандської четвірки" буде можливим після того, як будуть узгоджені всі аспекти правового статусу Донбасу для того, щоб узгодити умови виборів у регіоні", – заявив Козак.
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Що кажуть в Україні
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".
"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде", – сказав він.
Нагадаємо, Дмитро Козак також заявляв, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює воєнні варіанти щодо України.