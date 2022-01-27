У Кремлі незадоволені відповіддю США на ультиматум: у чому головна проблема

Консультації з питання, що хвилює Росію, продовжуватимуться

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Росія так і не отримала від США відповіді на головне питання щодо не розширення НАТО. Про це сказав голова МЗС РФ Сергій Лавров, повыдомляє Інтерфакс.

Коментуючи документ, Лавров зазначив, що у ньому є позитивні моменти, які дозволяють розраховувати на серйозний діалог, багато другорядного, але відповіді на головне питання Кремль так і не отримав.

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"Щодо змісту документа, там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань. З головного питання у цьому документі реакції позитивної немає", – сказав він.

Лавров зазначив, що, незважаючи на те, що США просили не розкривати подробиці відповіді, американські колеги пообіцяли, що незабаром суть документа стане відома широкому загалу.

"Щодо змісту відповіді, думаю, вона найближчим часом стане відома широкому загалу. Тому у мене жодних сумнівів, що найближчим часом вона "утече", – сказав він.

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Ультиматум Росії

Головним питанням для Росії є позиція про неприпустимість подальшого розширення НАТО, оскільки це несе у собі нацугрозу для Федерації. Після переговорів, які відбулися у грудні минулого року, російська влада вимагала відмовитися від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. США пообіцяли подумати та дати письмову відповідь.

Президент РФ попередив американських колег, що в разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

26 січня США передали РФ відповідь на ультиматум. Крім того, і НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що союзники окреслили три головні позиції, за якими готові досягати прогресу.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Росія має вирішити, як їй реагувати на відповідь Сполучених Штатів Америки щодо "гарантій безпеки".