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У Кремлі паніка! Піонтковський заявив про конфлікт Путіна з ФСБ

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25 березня, 20:15
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Не останню роль у московських розбірках відіграє Рамзан Кадиров
Бортников має свою думку про діяльність Кадирова / Колаж "Сьогодні"
Бортников має свою думку про діяльність Кадирова / Колаж "Сьогодні"

В оточенні міжнародного військового злочинця Володимира Путіна спостерігається розкол, і не в останню чергу свою роль тут відіграє конфлікт між лідером Чечні Рамзаном Кадировим та директором ФСБ Олександром Бортниковим.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наташі Влащенко на телеканалі Україна 24.

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Оточення Путіна

"Військова поразка швидко прочищає мозок. Власне поразка основна сталася у перші два дні, коли вони не захопили аеродром, їх вибили звідти українці. А у них був план як 1968 року в Чехословаччині. Тоді вони зрадливо захопили аеродром – пасажирський літак попросив аварійну посадку, а звідти вискочив спецназ. Вони увірвалися до Праги, заарештували голову ЦК, побили його, відвезли до Москви і ще на 30 років окупували Чехословаччину. Ось цей план був тут. Але ж він провалився. Коли за місяць не змогли взяти жодне велике місто, ясно, що в таборі ворога почалася паніка. Поки що легка така. Перша втеча жирна вже є. А сьогодні показали Шойгу, але дуже такий сумнівний відеозапис. Путін спілкується з Радою Безпеки і десь у верхньому правому кутку мовчить Шойгу. Очевидний особистий конфлікт Путіна з Бортниковим. Але він давно йде лінією антитерористичного погляду на Кадирова. ФСБ ненавидять Кадирова. Вони навіть намагалися його заарештувати. А зараз це загострилося тим, що Путін заарештував весь відділ ФСБ, який займався Україною", – сказав в ефірі телеканалу Україна 24 російський експерт.

Ситуація

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