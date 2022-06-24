У Кремлі вигадали, як втягнути Білорусь у війну в Україні

Росія планує теракти

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Туди вже прибули диверсійні групи. Про це заявили у Головному управлінні розвідки МО України.

За отриманими даними, РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення. Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним та Шойгу.

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У плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі — тобто буде використаний сценарій, аналогічний до застосованого в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби РФ організували вибухи у кількох будинках Рязані, звинувативши у цьому міфічних "чеченських бойовиків".

Російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково будуть підырвані житлові будинки, лікарні та школи.

Це, на думку кремлівських кураторів війни в Україні, створить для Лукашенка формальний привід для розв'язання війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливість уникнути участі у війні.

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Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей із Мозиря, кажуть у розвідці.

Диверсанти в Україні

Раніше у МВС попередили про новий небезпечний вид ДРГ в Україні. Здебільшого це вихідці з окупованих територій Донбасу та Криму. Такі люди потрібні росіянам для того, щоб їх найважче було вирахувати українським спецслужбам.

В Україні живуть близько 100 тисяч громадян Росії, які мають посвідку на проживання. На початку війни, коли були масові ДРГ, у тому числі у Києві, багато членів ДРГ були саме з такими видами – громадян Росії чи тих, хто кілька років тому переїхав до України та отримав ці посвідчення.

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Такі диверсанти володіють українською мовою – як мінімум, розуміють і як мінімум можуть щось сказати українською мовою.