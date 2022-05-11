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У Кремлі розповіли, чи вводитиме Путін воєнний стан у РФ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 травня, 17:33
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Дмитро Пєсков вважає, що внутрішньополітична ситуація у країні стабільна
Дмитро Пєсков розкрив плани Путіна щодо введення воєнного стану. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Пєсков розкрив плани Путіна щодо введення воєнного стану. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кремлі заявили, що не збираються вводити воєнний стан у Росії. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, внутрішньополітична ситуація у країні стабільна. Він спростував інформацію про те, що президент РФ планує оголосити воєнний стан.

Про це повідомляє CNN.

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На питання, чи планує Путін вводити воєнний стан у Росії, Пєсков відповів:

"Ні, цього немає в планах".

Глава розвідки США розкрив ще один підступний план Путіна

Війна президента Росії Володимира Путіна в Україні стане "непередбачуванішою і ескалаційною" вже в найближчі місяці. Все тому, що поточний потенціал ЗС Росії не збігається з амбіціями глави Росії. Про це заявила Конгресу директор національної розвідки Авріл Хейнс, пише CNN.

"Ситуація на місцях може підвищити ймовірність того, що президент Путін вживе більш рішучих заходів, включаючи запровадження військового стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційно ескалацію військових дій", – каже Хейнс.

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За її словами, Путін не застосує ядерну зброю, якщо не відчує, що є загроза існуванню Росії. Також Хейнс заявила, що цілі Путіна сягають далеко за межі Донбасу.

"Навіть якщо вони досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край війні", – сказала вона.

Путін хоче захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль Херсон та потенційно розширити сухопутний шлях у невизнане Придністров'я. Однак розвідувальне співтовариство вважає, що для досягнення Придністров'я главі РФ потрібно буде провести повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

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"Оскільки і Росія, і Україна вважають, що вони можуть продовжувати досягати прогресу у військовому відношенні, ми не бачимо життєздатного шляху переговорів, принаймні у короткостроковій перспективі", – сказала Хейнс.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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