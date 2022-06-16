Пєсков озвучив "хотілки" Путіна щодо візиту Макрона, Драгі та Шольца до Києва

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА Новини".
"У Кремлі сподіваються, що Макрон, Драгі та Шольц у Києві не концентруватимуться на накачуванні України зброєю: це продовжить страждання людей", – сказав Пєсков.
Він також припустив, що лідери європейських країн, ймовірно, обговорюватимуть тему зерна, оскільки Росії, за словами прессекретаря Путіна, "суть позиції України поки що не зрозуміла".
Візит до Києва
- Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до України потягом вранці у четвер, 16 червня. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.
- Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
- На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".
- Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоганніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.
- Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.