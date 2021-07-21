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У Кремлі заявили, що переговори про транзит газу після 2024 року – не рівень президентів

21 липня 2021 23:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Росії вважають, що переговори про транспортування газу через кілька років повністю перейдуть у комерційну площину

"Північний потік - 2" і Дмитро Пєсков / колаж "Сьогодні"

"Північний потік - 2" і Дмитро Пєсков / колаж "Сьогодні"

У Кремлі стверджують, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційне і його не повинні обговорювати глави держав.

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Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року мають комерційний характер, їх ведуть не президенти країн" , – сказав Пєсков.

Щодо можливої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна, то, за його словами, зрушень у цьому питанні поки немає.

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Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що США і Німеччина досягли домовленостей щодо газопроводу "Північний потік – 2" і оприлюднять деталі угоди найближчим часом.

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Тим часом Міністерство закордонних справ України ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною з питань загроз для України і Європи через "Північного потоку 2" і вже направило відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

Ми також писали, що радник Державного департаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле заявив, що інформація, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку – 2", не відповідає дійсності.

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