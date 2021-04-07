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У Росії заявили про безрезультатність засідання ТКГ і знову звинуватили Київ

7 квітня, 21:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Гризлов стверджує, що Україна нібито блокує ініціативи

Представник Росії на переговорах тристоронньої контактної групи щодо Донбасу (ТКГ) Борис Гризлов заявив, що сьогоднішнє засідання закінчилося безрезультатно, звинувативши представників України в нібито блокуванні "конкретних пропозицій".

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Гризлов також звинуватив Київ у спробі "спотворити" досягнуті раніше домовленості про припинення вогню.

"Конструктивні, конкретні пропозиції Донбасу із залучення механізму верифікації порушень були заблоковані без будь-якої аргументації", – заявив він.

Водночас, за словами представника Кремля, Україна погодилася виконати зобов'язання щодо недопущення самовільного відкриття вогню у відповідь солдатами на лінії розмежування на Донбасі.

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Нагадаємо, Україна скликала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи у зв'язку з ескалацією на фронті і стягуванням військ Росії до українського кордону.

Зазначимо, останнім часом підтримувані Росією бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння, українська армія мало не щодня зазнає втрат. Тим часом РФ перекидає війська до кордону з Україною.

Раніше в МЗС РФ цинічно звинуватили в ескалації напруженості на Донбасі і на російсько-українському кордоні Київ і західні країни.

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Росія Донбас ТКГ Борис Гризлов
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