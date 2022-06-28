У Курську пролунав вибух: мешканці бачать дим (фото, відео)

У російському Курську прогримів вибух. Повідомляється про дим, що підіймається в повітря. Водночас невідомо, що стало причиною вибуху.
Про це пише Telegram-канал "Україна 24".
Що відбувається
Як зазначається, місто розташоване за 110 км від українського кордону. При цьому губернатор Курської області стверджує, що було збито українського безпілотника.
"У російському Курську "хлопає", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в місцевих пабліках Курська "чистять" коментарі:
"У місцевих пабліках Курська чистять коментарі тих, хто пише, що насправді про збиття БПЛА – це нісенітниця і був приліт".
Раніше в Ростовській області після "хлопків" спалахнув Новошахтинський нафтопереробний завод. Площа пожежі складала 50 кв.