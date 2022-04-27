У Курську за 120 км від кордону з Україною чути вибухи, а у Бєлгородській області горить склад боєприпасів (відео)

У Росії знову неспокійно

У Курсі чути вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії жителі Курська повідомляють про вибухи. За словами очевидців, гуркіт чути як на вулицях міста, так і на околицях.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

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"А в Курську …здогадайтесь що? Правильно, чутно вибухи. Та що ж таке, пороблено? Знову ФСБ залякує своїх росіяк. В соцмережах росіяни діляться переживаннями. Їх заспокоюють, що то ППО працює. Мабуть, знову ті хохли атакували", – йдеться у повідомленні.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що одна з мешканок міста Курська отримала відповідь від міської екстреної служби, що у місті працюють системи ППО.

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Також губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив про звуки, схожі на вибухи. Він додав, що поки "жодна чергова служба міста та області не знаходить причини цього звуку". Згодом він додав, що горить склад боєприпасів в області.

Вибухи у Росії