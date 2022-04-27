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У Курську за 120 км від кордону з Україною чути вибухи, а у Бєлгородській області горить склад боєприпасів (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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27 квітня, 05:02
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У Росії знову неспокійно
У Курсі чути вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"
У Курсі чути вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії жителі Курська повідомляють про вибухи. За словами очевидців, гуркіт чути як на вулицях міста, так і на околицях.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

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"А в Курську …здогадайтесь що? Правильно, чутно вибухи. Та що ж таке, пороблено? Знову ФСБ залякує своїх росіяк. В соцмережах росіяни діляться переживаннями. Їх заспокоюють, що то ППО працює. Мабуть, знову ті хохли атакували", – йдеться у повідомленні.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що одна з мешканок міста Курська отримала відповідь від міської екстреної служби, що у місті працюють системи ППО.

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Також губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив про звуки, схожі на вибухи. Він додав, що поки "жодна чергова служба міста та області не знаходить причини цього звуку". Згодом він додав, що горить склад боєприпасів в області.

Вибухи у Росії

  • 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.
  • У Міноборони України спростували заяву РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Білгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази – через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію.
  • За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
  • Крім того, у Брянську у ніч із неділі на понеділок, 25 квітня, прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
  • Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
  • Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

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Танки 918
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