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У табір Путіна пробралися ведмеді (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 вересня, 17:35
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Прессекретар президента РФ Пєсков видав жарт про те, чому звірі не накинулися на господаря Кремля
Путін потрапив у небезпечну ситуацію. Колаж "Сьогодні"
Путін потрапив у небезпечну ситуацію. Колаж "Сьогодні"

Після того як президента Росії Володимира Путіна ледь не збило стадо оленів, він мало не нарвався на ще більші неприємності – в його табір у тайзі (Сибір) прийшли ведмеді, але обійшлося без проблем.

Відповідне відео опубліковано в Telergram кремлівського пулу.

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Один з його супроводжуючих зазначив, що спочатку з одного боку підійшов звір, а потім через деякий час ще один з іншого.

"Ведмеді сьогодні підходили до нашого табору (було два ведмеді – підказав голос за кадром)... Там запахи ще смачні", – сказав Путін.

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Для господаря Кремля і його компанії все обійшлося – звір не став нападати.

А в ефірі одного з російських телеканалів на передачі у пропагандиста Володимира Соловйова прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков з гумором прокоментував зустріч Путіна з ведмедями.

"Безпекою президента займаються постійно ті, кому це належить. Ну і потім ведмідь, він же бачить, що це Путін..." – сказав він.

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Сибір – улюблене місце відпочинку Путіна

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров потролив Путіна віршем про відпочинок у тайзі. Артист засумнівався в тому, що глава російської держави насолоджувався тишею і самотністю.

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