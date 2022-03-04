У магазинах РФ почали обмежувати продаж продуктів

У Росії зростає попит на товари першої необхідності

У магазинах стверджують, що продуктів достатньо/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії торговельна мережа "Ашан" обмежила у своїх магазинах продаж борошна та цукру. Це пов'язано з високим попитом на продукти.

Про це повідомляє "Медуза".

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"Компанія пішла на такий крок через зростання попиту. В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", — йдеться в повідомленні.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, вводять санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

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