У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного в справах України: йому висловили протест

16 березня пройшла акція проти дипломатів посольства Росії в Україні

Через акцію проти дипломатів посольства Росії в Україні, яка пройшла 16 березня, в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного в справах України Василя Покотило.

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Як повідомляє прес-служба МЗС РФ, йому висловили протест.

"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру", – йдеться в заяві.

Йдеться про те, що в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.

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Раніше ми також писали, що в Києві пройшов черговий протест на підтримку Стерненко.

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Також повідомлялося, що активісти блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненко. Біля суду пройшли зіткнення.

Як писав сайт "Сьогодні", 10 березня біля Офісу президента пройшов протестний марш ветеранів-силовиків, які обурені низькими пенсіями.

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