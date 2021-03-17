У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного в справах України: йому висловили протест

Через акцію проти дипломатів посольства Росії в Україні, яка пройшла 16 березня, в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного в справах України Василя Покотило.
Як повідомляє прес-служба МЗС РФ, йому висловили протест.
"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру", – йдеться в заяві.
Йдеться про те, що в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.
Раніше ми також писали, що в Києві пройшов черговий протест на підтримку Стерненко.
Також повідомлялося, що активісти блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненко. Біля суду пройшли зіткнення.
Як писав сайт "Сьогодні", 10 березня біля Офісу президента пройшов протестний марш ветеранів-силовиків, які обурені низькими пенсіями.
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