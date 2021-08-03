У Москві голий чоловік вийшов на трасу і ліз обніматися до поліцейського (відео)

Щоб вгамувати правопорушника, поліцейський поклав його на асфальт і заломив руки – але водіїв чоловік встиг повеселити

Чоловік голяка прогулявся по Москві. Колаж "Сьогодні"

У Москві чоловік прогулявся по вулицях міста прямо у чому мати народила – навіть приголомшений поліцейський відразу нічого не зміг зробити, але потім розібрався з порушником порядку.

Реклама

Дивак гуляв проїжджою частиною у центрі столиці, а на зауваження поліцейського не реагував. Коли патрульний спробував його посунути, спочатку поліз до нього обніматися, а потім мало не влаштував бійку.

Щоб вгамувати правопорушника, поліцейський поклав його на асфальт і заломив руки. Хто це був і навіщо роздягнувся, поки невідомо.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у червні ми писали, як по Києву гуляв голий чоловік. Відзначимо, що він гуляв не десь у безлюдному місці, наприклад, у дворах, а хизувався прямо на проїжджій частині.

Реклама

А в центрі Мукачева гола дівчина заблокувала рух транспорту. Перформанс відбувався на пішохідному переході біля костелу. Вона вийшла на перехрестя і почала кричати водіям дивні гасла.