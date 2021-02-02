У Москві почався суд у справі Навального (фото, відео)

У Москві почалося судове засідання по справі російського опозиціонера Олексія Навального .
Як повідомляє "Нова газета", в зал зайшла дружина опозиціонера Юлія Навальна.
Також почали запускати пресу.
Фото: t.me/bbbreaking
Напередодні засідання раптово змінили суддю. До Навальному допустили адвокатів, однак дружині Юлії заборонили відвідати чоловіка.
Навальний в залі суду. Фото: t.me/bbbreaking
Адвокати Навального вже заявили, що суду довіряють і просити про відвід головуючої судді не будуть.
Тим часом під будівлею Мосміськсуду, куди вже стягнули поліцію і автозаки, почалися затримання прихильників опозиціонера.
За даними ЗМІ, затримані вже більше 20 людей.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура Росії наполягає на заміні умовного терміну для Олексія Навального на реальний.
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