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У Москві почався суд у справі Навального (фото, відео)

2 лютого, 10:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Під будівлею Мосміськсуду почали затримувати тих, хто прийшов підтримати опозиціонера

У Москві почалося судове засідання по справі російського опозиціонера Олексія Навального .

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Як повідомляє "Нова газета", в зал зайшла дружина опозиціонера Юлія Навальна.

Також почали запускати пресу.

Навальний у залі суду. Джерело: t.me/Ateobreaking

Фото: t.me/bbbreaking

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Напередодні засідання раптово змінили суддю. До Навальному допустили адвокатів, однак дружині Юлії заборонили відвідати чоловіка.

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Навальний в залі суду. Фото: t.me/bbbreaking

Адвокати Навального вже заявили, що суду довіряють і просити про відвід головуючої судді не будуть.

Тим часом під будівлею Мосміськсуду, куди вже стягнули поліцію і автозаки, почалися затримання прихильників опозиціонера.

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За даними ЗМІ, затримані вже більше 20 людей.

Затримання під будівлею Мосміськсуду. Джерело: t.me/novaya_pishet

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Росії наполягає на заміні умовного терміну для Олексія Навального на реальний.

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