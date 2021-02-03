У Москві омонівець ударом кийка по голові збив з ніг журналіста: подробиці (відео)

У Москві під час протестів у вівторок, 2 лютого, проти вироку опозиціонеру Олексію Навальному, омонівець сильно вдарив кийком по голові журналіста, який виконував свої обов'язки і на ньому був жилет представника преси.

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Момент удару журналіста кийком потрапив на відео.

Удар був такої сили, що молодик миттєво впав на спину.

Журналіст пізніше розповів, що він знімав, як активісти тікали від співробітників ОМОН. Один із міліціонерів під час сутички з протестувальниками штовхнув журналіста, а на його прохання не штовхати представника преси відповів матом і з усієї сили вдарив кийком по голові.

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Від удару журналіст впав на землю. Він поскаржився, що після удару у нього помутніло в очах і був дзвін у вухах.

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Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок російському опозиціонерові Олексію Навальному, присудивши замість умовного терміну, до якого він був засуджений раніше, 3,5 року колонії загального режиму.

Відразу після винесення вироку Навальному росіяни вийшли на нові протести – у Москві і Петербурзі знову відбулися жорсткі затримання і побиття протестувальників силовиками.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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