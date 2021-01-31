У Москві перші затримання почалися ще до мітингу на підтримку Навального (відео)

Сьогодні 31 січня в Москві ще до початку протестів на підтримку росссійской опозиціонера Олексія Навального силовики почали затримувати людей.

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як повідомляє російське МБХ медіа, перше затримання відбулося на Чистих ставках у Москві. Причину затримання не пояснили, силовики кілька разів ударили чоловіка по ногах. За підрахунками видання, в центрі міста затримані як мінімум вісім перехожих.

Силовики перекрили Луб'янку для пішоходів. Уздовж тротуарів на М'ясницькій вулиці, Луб'янському проїзді та інших вулицях, прилеглих до Луб'янки, виставлені металеві огорожі, перехід з М'ясницкой вулиці на Луб'янку і Стару площу перекрито. У місті виставлені посилені наряди поліції біля будівель посольств і на ключових розв'язках доріг.

З 08:00 і до особливого розпорядження на вхід і вихід закриті 7 станцій метро: "Олександрівський сад", "Охотний Ряд", "Театральна", "Площа Революції", "Кузнецький міст", "Луб'янка", "Китай-місто".

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Як повідомляє BBC.com, проїзд по Великому кам'яному мосту відкрито. У центр по ньому рухається колона з десятка снігоприбиральних машин. Рух транспорту центральними вулицями не обмежено. Мохова, Охотний ряд, Тверська, Велика Луб'янка, Стара і Нова пл., Покровка – вільні.

При цьому всі зазначені вулиці і весь центр в цілому повністю на особливому положенні – скрізь стоять рамки і чергують силовики. На Чистих ставках силовики зупиняють перехожих і оглядають сумки. Тривають точкові затримання.

Нагадаємо, прихильники Олексія Навального 31 січня знов проводять акції по всій країні. Силовики вже затримали 261 людину.

Вчора силовики змусили главу штабу Навального закликати росіян не виходити на сьогоднішню акцію.

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