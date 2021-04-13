У Москві політик побив сина Жириновського

У Москві сталася бійка за участю позашлюбного сина одіозного російського політика Володимира Жириновського – Олегом Ейдельштейном, з якої йому не вдалося вийти переможцем.

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Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Інцидент стався 12 квітня в московському аеропорту "Внуково" – близько 23:00 Ейдельштейн побився з сином ек-глави Північної Осетії Зелімханом Бітаровим. Обидва чоловіки перед цим прилетіли з Владикавказа.

Причину конфлікту двох чоловіків журналісти не називають, але припускають, що вона могла мати політичний характер, оскільки Ейдельштейн брав участь в останніх виборах до парламенту Північної Осетії.

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"Бійкою це назвати складно – Бітаров просто побив Ейдельштейна, завдавши йому як мінімум 4 удари в голову", – пише Baza.

Після цього син лідера ЛДПР звернувся до поліції. Про його стан інформації поки що немає.

Варто зазначити, що це вже не перший конфлікт Ейдельштейна з Бітаровими – після програшу ЛДПР на виборах в Північній Осетії у 2017 році синові Жириновського довелося приносити на той момент голові республіки В'ячеславу Бітарову вибачення.

Нагадаємо, Жириновський відомий своїми абсурдними заявами та ідеями. Наприклад, в лютому він запропонував встановити в Росії норму ваги для людини, за якою має доглядати держава: простий росіянин – до 80 кг, чиновник – до 100 кг.

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Також наприкінці минулого року він назвав ймовірних наступників президента РФ Володимира Путіна.

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