У Москві після вакцинації "Супутником V" захворіли близько тисячі людей

Усі хворі були щеплені від COVID-19 двічі

У Москві (Росія) близько тисячі людей захворіли на коронавірус після вакцинації другим компонентом вакцини "Супутник V".

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що захворілі – переважно ті вакциновані, у яких після щеплення другим компонентом минуло більше двох тижнів.

У комплексі соціального розвитку Москви також стверджують, що 76% з числа хворих переносять COVID-19 у легкій або безсимптомній формі.

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Нагадаємо, журналістка Катерина Дементьєва, яка назвала себе "амбассадором" вакцини "Супутник V", захворіла на COVID-19 після двох доз російської вакцини.

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До речі, через таємні домовленості між словацьким прем'єром Ігорем Матовичем і Росією про постачання вакцини від коронавірусу "Супутник V", у Словаччині вибухнула урядова криза, у результаті якої прем'єр подав у відставку.

Ми також повідомляли, що в Європейському Союзі заявили, що не потребують російської вакцини Sputnik V від COVID-19, оскільки їм достатньо вироблених у Європі вакцин.

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