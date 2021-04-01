У Москві після вакцинації "Супутником V" захворіли близько тисячі людей

У Москві (Росія) близько тисячі людей захворіли на коронавірус після вакцинації другим компонентом вакцини "Супутник V".
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Зазначається, що захворілі – переважно ті вакциновані, у яких після щеплення другим компонентом минуло більше двох тижнів.
У комплексі соціального розвитку Москви також стверджують, що 76% з числа хворих переносять COVID-19 у легкій або безсимптомній формі.
Нагадаємо, журналістка Катерина Дементьєва, яка назвала себе "амбассадором" вакцини "Супутник V", захворіла на COVID-19 після двох доз російської вакцини.
До речі, через таємні домовленості між словацьким прем'єром Ігорем Матовичем і Росією про постачання вакцини від коронавірусу "Супутник V", у Словаччині вибухнула урядова криза, у результаті якої прем'єр подав у відставку.
Ми також повідомляли, що в Європейському Союзі заявили, що не потребують російської вакцини Sputnik V від COVID-19, оскільки їм достатньо вироблених у Європі вакцин.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк