У Росії пройшов військовий парад до Дня перемоги – Путін спостерігав з трибуни (відео)

У ньому взяли участь понад 12 тисяч російських військовослужбовців, а тисячі людей спостерігали з трибун

/ Фото: ТАСС

У неділю 9 травня в Москві пройшов традиційний щорічний парад до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Про це повідомляє ТАСС.

Незважаючи на погіршення погоди, на Красній площі зібралося багато людей. Вони спостерігали за парадом і вшановували пам'ять загиблих.

/ Фото: ТАСС

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/ Фото: ТАСС В тренді З варення чи картоплі? Лукашенко "створив" вакцину від коронавірусу

На вулиці вивели сучасну військову техніку, а також танки Т-34, які в Росії вважають символами перемоги над нацизмом.

За даними РосЗМІ, в параді взяли участь понад 12 тис. військовослужбовців.

На параді, поруч з ветеранами, був присутній російський президент Володимир Путін.

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Раніше ми повідомляли, що 9 травня в Україні проходить низка заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У зв'язку з цим поліція почала посилене патрулювання вулиць і наполегливо нагадує про заборону на використання радянської і нацистської символіки.