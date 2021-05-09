У Росії пройшов військовий парад до Дня перемоги – Путін спостерігав з трибуни (відео)

/ Фото: ТАСС
У неділю 9 травня в Москві пройшов традиційний щорічний парад до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це повідомляє ТАСС.
Незважаючи на погіршення погоди, на Красній площі зібралося багато людей. Вони спостерігали за парадом і вшановували пам'ять загиблих.
/ Фото: ТАСС
/ Фото: ТАСС
На вулиці вивели сучасну військову техніку, а також танки Т-34, які в Росії вважають символами перемоги над нацизмом.
За даними РосЗМІ, в параді взяли участь понад 12 тис. військовослужбовців.
На параді, поруч з ветеранами, був присутній російський президент Володимир Путін.
Раніше ми повідомляли, що 9 травня в Україні проходить низка заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У зв'язку з цим поліція почала посилене патрулювання вулиць і наполегливо нагадує про заборону на використання радянської і нацистської символіки.