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У Москві Путіна проганяють з туалетними йоржиками (фото)

23 січня, 14:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На мітингу в Москві зібралися близько 10 тисяч осіб

У Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.

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Як повідомляє Reuters, на мітингу в Москві зібралися близько 10 тисяч осіб, а по всій країні затримали понад 350 осіб.

Фото: "Нова газета"

Фото: "Нова газета"

Фото: МБХ медіа
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Фото: МБХ медіа

До речі, після оприлюднення двогодинного розслідування про "палац Путіна" в Геленджику з'ясувалося, що в будівлі тримач для туалетного паперу коштує 1200 доларів (34 тис. гривень), а туалетний йоржик – 850 доларів (24 тис. гривень).

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З натовпу чути такі гасла: "Геть царя!", "Путін, йди", "Свободу політв'язням", "Навальний, ми з тобою", "Змін".

Відео: NEXTA

Правоохоронні органи закликають громадян розійтися.

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Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

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