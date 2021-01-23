У Москві Путіна проганяють з туалетними йоржиками (фото)

На мітингу в Москві зібралися близько 10 тисяч осіб

У Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.

Реклама

Як повідомляє Reuters, на мітингу в Москві зібралися близько 10 тисяч осіб, а по всій країні затримали понад 350 осіб.

Фото: "Нова газета"

Реклама Фото: МБХ медіа

До речі, після оприлюднення двогодинного розслідування про "палац Путіна" в Геленджику з'ясувалося, що в будівлі тримач для туалетного паперу коштує 1200 доларів (34 тис. гривень), а туалетний йоржик – 850 доларів (24 тис. гривень).

З натовпу чути такі гасла: "Геть царя!", "Путін, йди", "Свободу політв'язням", "Навальний, ми з тобою", "Змін".

Відео: NEXTA

Правоохоронні органи закликають громадян розійтися.

Реклама

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама