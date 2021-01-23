У Москві Путіна проганяють з туалетними йоржиками (фото)

У Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.
Як повідомляє Reuters, на мітингу в Москві зібралися близько 10 тисяч осіб, а по всій країні затримали понад 350 осіб.
До речі, після оприлюднення двогодинного розслідування про "палац Путіна" в Геленджику з'ясувалося, що в будівлі тримач для туалетного паперу коштує 1200 доларів (34 тис. гривень), а туалетний йоржик – 850 доларів (24 тис. гривень).
З натовпу чути такі гасла: "Геть царя!", "Путін, йди", "Свободу політв'язням", "Навальний, ми з тобою", "Змін".
Правоохоронні органи закликають громадян розійтися.
Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.
Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.
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