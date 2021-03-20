У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежі

У Москві загорівся Ізмайловський Кремль. Вогонь охопив старовинні дерев'яні конструкції.

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Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що загальна площа пожежі, склала всього 20 метрів. Займання зафіксовано на першому поверсі одного з дерев'яних будівель.

Зараз вогонь вже майже загасили, на місці працюють рятувальники.

Відео: Telegram-канал Baza

Кремль в Измайлові – культурно-розважальний комплекс, побудований у 1998-2007 роках на території садиби Ізмайлово.

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Нагадаємо, раніше в російському місті Рязань сталася потужна пожежа в торгово-розважальному центрі.

Крім того, ми повідомляли, що п'ятеро дітей, їхня мати і бабуся згоріли в місті Єльня Смоленської області Росії. Загорівся приватний дерев'яний будинок. Врятуватися вдалося лише батькові – його госпіталізували з опіками. Найстаршій дитині було 11 років. Молодшим, близнюкам – всього рік.

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