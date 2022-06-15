У Москві застрелився легендарний радянський розвідник

У Москві застрелився 90-річний ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-майор Лев Соцков.
Тіло колишнього розвідника знайшла його дружина у їхній квартирі. Поруч лежав його нагородний пістолет і передсмертна записка, в якій Соцков не пояснив причин самогубства, а лише розповів історію свого пістолета, який виявився майже антикварним, повідомляє МК.
"Пістолет – це реліквія боїв на річці Халхін-Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужбі Монголії з нагоди п'ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков", – було сказано в записці.
На місці події працюють криміналісти.
Хто такий Лев Соцков
Лев Соцков закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Про нього мало інформації в Мережі, що цілком зрозуміло з огляду на специфіку його роботи. Соцков 40 років був на оперативній роботі за кордоном, також працював у Центрі. Останнім часом займався вивченням архівних матеріалів з історії розвідки, написав кілька книг, зокрема "Операція "Тарантелла" про роботу радянської розвідки проти британської.
Він був одним із тих, хто коментував розсекречені архівні документи СЗР, що стосуються політичних процесів у Європі до та після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року, яка передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів поступиться Німеччині Судетською областю. Розвідник стверджував, що в Кремлі знали про підготовку нападу нацистської Німеччини на Чехословаччину. Але Сталін проігнорував попередження, бо не довіряв аналітикам.
"Ця ситуація ще раз підтверджує, що в жодному разі не можна заохочувати агресора, незалежно від того, чи великий він чи малий. Адже історія свідчить, що як тільки з'являються люди, які бажають світового панування, то бути великій біді, якщо їх вчасно не приборкати", – казав Соцков.