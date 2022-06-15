У Москві застрелився легендарний радянський розвідник

Генерал розвідки залишив передсмертну записку, її зміст потрапив у ЗМІ

Генерал розвідки Лев Соцков був виявлений мертвим у Москві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві застрелився 90-річний ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-майор Лев Соцков.

Тіло колишнього розвідника знайшла його дружина у їхній квартирі. Поруч лежав його нагородний пістолет і передсмертна записка, в якій Соцков не пояснив причин самогубства, а лише розповів історію свого пістолета, який виявився майже антикварним, повідомляє МК.

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"Пістолет – це реліквія боїв на річці Халхін-Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужбі Монголії з нагоди п'ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков", – було сказано в записці.

На місці події працюють криміналісти.

Хто такий Лев Соцков

Лев Соцков закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Про нього мало інформації в Мережі, що цілком зрозуміло з огляду на специфіку його роботи. Соцков 40 років був на оперативній роботі за кордоном, також працював у Центрі. Останнім часом займався вивченням архівних матеріалів з історії розвідки, написав кілька книг, зокрема "Операція "Тарантелла" про роботу радянської розвідки проти британської.

Він був одним із тих, хто коментував розсекречені архівні документи СЗР, що стосуються політичних процесів у Європі до та після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року, яка передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів поступиться Німеччині Судетською областю. Розвідник стверджував, що в Кремлі знали про підготовку нападу нацистської Німеччини на Чехословаччину. Але Сталін проігнорував попередження, бо не довіряв аналітикам.

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