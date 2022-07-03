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У МВС розповіли деталі нового указу Путіна про підготовку до мобілізації

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 липня, 15:53
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Росіяни хочуть дивитися війну по телевізору, але категорично відмовляються воювати
Володимир Путін хоче нову мобілізацію. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін хоче нову мобілізацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації. Точніше – мобілізації як технічної, мається на увазі заводи, підприємства міста та не виключається можливість людської мобілізації.

Про це повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

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За його словами, ФСБ часто робить провокації. Їм треба показати, що нищать мирних росіян.

"У Росії був підписаний новий указ президента про підготовку до мобілізації. Мобілізації як технічної, мається на увазі заводи, підприємства та не виключається можливість людської мобілізації", – пояснив Денисенко.

Також радник міністра МВС додав, що населення РФ не бажає йти в армію. Росіяни хочуть дивитися війну по телевізору, але категорично відмовляються воювати. Скрита мобілізація показує, що вони не мають черг у військкоматах й не мають можливостей набирати багато людей.

Денисенко наголосив, що інформаційний простір РФ зачищено на 90%. Кремлю треба качати ситуацію для того, щоб люди погодилися на мобілізацію.

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"Вибухи у Бєлгороді можуть бути російською провокацією. Путін боїться подібних провокацій на території Росії. Вони не будуть підривати багатоповерхові будинки й це не буде робитися у Москві й Санкт-Петербурзі. Це робиться виключно в прикордонних регіонах", – додав радник міністра МВС.

"ДНР" стала "ЖНР": полонений розповів, як РФ насильно "мобілізувала" майже всіх чоловіків

Російські загарбники примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з "ДНР". Тому тепер цю псевдореспубліку називають "ЖНР" – "Жіноча народна республіка". Водночас окупанти нарікають на армію РФ. Про це СБУ розповів полонений загарбник, якого "мобілізували" у тимчасово окупованій Донецькій області.

"Нам не до політики, ми робітники, працювали… А нас призвали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків практично не лишилося", – розповідає чоловік, радіючи, що потрапив у полон і залишився живим.

Окупант запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ.

"Нас кинули у Стеблянці без зв'язку, без нічого. Командування у нас, я не сказав би, що було дуже коректне. Саме командир батальйону майже завжди був у нетверезому стані", – каже затриманий.

Також він розповідає, що командири стріляли під ноги "ДНРівцям", якщо їм щось не подобалось. Тепер затриманий дає свідчення СБУ, викриваючи злочини ворога.

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Раніше ми розповідали, що мобілізовані з "ДНР" разом з підрозділом та його керівництвом мають намір піти з позицій. Виявилося, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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