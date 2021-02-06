У Росії німому присудили штраф за скандування гасел

Поліцейські протримали інваліда у відділенні дев'ять годин і склали протокол без послуг сурдоперекладача

Красносельський районний суд Петербурга оштрафував інваліда III групи Євгена Агафонова "на 5 тисяч рублів за перекриття доріг і скандування гасел під час неузгодженої акції 31 січня".

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Про це повідомляє Тelegram-канал "Апология протеста" з посиланням на адвоката Сергія Локтєва.

Обвинувачений виявився проектувальником і художником по дереву, він не знав про акцію і йшов у магазин "Світ мистецтв".

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Євгена затримали. У відділенні поліції він провів дев'ять годин, сурдоперекладача йому не надали.

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У протоколі поліцейські вказали, що Агафонов "спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла", незважаючи на те, що не має змоги розмовляти.

Раніше про схожі затримання розповів і білоруський Telegram-канал НЕХТА.

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У 2010 році на мітингу в Мінську правоохоронці затримали німого чоловіка. У протоколі зазначили, що він "вигукував антидержавні гасла". А у 2011 році однорукого мінчанин арештували за те, що він плескав у долоні.

Нагадаємо, соратники Олексія Навального відмовилися проводити нові акції протесту на його підтримку – демонстрації продовжаться не раніше ніж навесні.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному замінили умовний строк на реальний – 3,5 роки колонії загального режиму.

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