У рішенні суду щодо Навального немає посилань на закон (фото)

У рішенні щодо опозиціонера Олексія Навального, яке ухвалив 18 січня суд підмосковних Хімок, немає жодного посилання на закон в обгрунтуванні, а згадані у фінальній частині статті закону не можуть застосоввувати ся в даній ситуації.
На це звернув увагу у Facebook російський юрист, нинішній директор створеного Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов.
"Згадані статті закону тільки у фінальній частині, але ці статті не відносяться до умовно засуджених. Усі ці статті є у відкритому доступі і кожен може переконатися, що в них немає права ні брати умовно засудженого під варту (як просила поліція), ні продовжувати строк затримання, як це зробив суд", – написав Жданов.
Так, за його словами, одна зі згаданих судом статей взагалі не відноситься до умовно засуджених осіб, вона регулює відповідальність засуджених до виправних робіт.
"Сьогоднішнім судом в будівлі УВС судову систему зламали остаточно", – впевнений юрист.
Слухайте головні новини понеділка в подкасті "Що сьогодні?" від 18 січня.
Нагадаємо, в понеділок суд, який проходив у будівлі поліції міста Хімки в Росії, вирішив заарештувати на 30 діб, до 15 лютого, російського опозиціонера Олексія Навального.
17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після прибуття з Берліна. Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінили як "ухиляння від органів" і наприкінці 2020 року оголосили його в розшук.
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