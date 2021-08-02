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У РФ відкрили справу проти Коломойського – РосЗМІ

2 серпня 2021 14:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські слідчі підозрюють, що Коломойський з іншими бізнесменами організували злочинну групу для крадіжки нафти

Згідно із законодавством РФ, бізнесменові може до 20 років в'язниці.

Згідно із законодавством РФ, бізнесменові може до 20 років в'язниці. / Фото: Сьогодні

У Росії почали кримінальну справу проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Його підозрюють у привласненні нафти на 4 млрд доларів.

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Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Йдеться про компанію "Татнефть". За версією слідчих РФ, у грудні 2006 року Коломойський разом з іншими великими бізнесменами – Геннадієм Боголюбовим, Олександром Ярославським і Павлом Овчаренком організували злочинне співтовариство для крадіжки нафти.

Зазначається, нібито "Укртатнафта" отримала велику партію нафти, після чого українська сторона усунула від роботи управлінців та акціонерів з РФ і залишила сировину собі.

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Розслідування почали за статтею "Організація злочинного співтовариства". Згідно з Кримінальним кодексом РФ, Коломойському може загрожувати до 20 років в'язниці.

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Як Коломойський пов'язаний з "Татнафтою"?

У 1994 році на базі Кременчуцького нафтопереробного заводу створили "Укртатнафту". Частина акцій заводу належала структурам, близьким до "Татнафти". У 2007 році компанія РФ, яка була основним постачальником сировини на підприємство, втратила оперативний контроль над Кременчуцьким НПЗ і припинила поставки нафти.

Потім в "Укртатнафті" з'явилися нові акціонери, близькі до тодішньої групі "Приват" і Олександра Ярославського, а частка татарстанських акціонерів в "Укртатнафті" практично зникла.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" підтримав розділ активів з Коломойським в "Укрнафті".

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