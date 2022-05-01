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У РФ розбився гелікоптер Мі-8, є жертви (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 15:32
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Наразі причини катастрофи з'ясовуються. Усього на борту Мі-8 перебувало 15 осіб, які гасили лісові пожежі
У Росії розбився гелікоптер. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії розбився гелікоптер. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Могоча Забайкальського краю Росії розбився гелікоптер Мі-8, який гасив лісові пожежі. Внаслідок цього є жертви.

Про це повідомляє "Медуза".

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Деталі

За попередніми даними, гелікоптер під час посадки перекинувся на бік з гвинтом і загорівся. Внаслідок катастрофи одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Загалом на борту Мі-8 перебувало 15 осіб, які гасили лісові пожежі.

Наразі причини катастрофи з'ясовуються. У джерелі сказано, що під час посадки гелікоптера стався різкий порив ураганного вітру.

У РФ зіткнулися військові гелікоптери, один упав і спалахнув

У четвер, 28 квітня, у селищі Соколове Саратовської області сталася авіакатастрофа за участю двох гелікоптерів. За попередніми даними, загинула одна людина. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як пишуть різні російські ЗМІ, розбився один навчальний гелікоптер, що належав військовій базі в селищі Соколове. Військові гелікоптери зіткнулися у Саратовській області.

За попередньою інформацією, двом особам вдалося катапультуватись. Водночас точна кількість російських військових, які були на повітряних суднах, невідома. Також повідомляється про нібито одного загиблого.

ЗМІ пишуть, що один з гелікоптерів здійснював політ із селища Соколове і зачепив хвостовою частиною інший. Один борт пішов на місце, другий упав і спалахнув.

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Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 500
Особовий склад
2
Літаки 192
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
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Артилерія
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РСЗВ 151
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