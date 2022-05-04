У РФ знову сталася потужна пожежа (відео)

Над місцем події піднявся стовп вогняного чорного диму

У РФ знову велика пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У промзоні міста Дзержинська Нижньогородської області загорілася цистерна із розчинником. Причини загоряння поки що невідомі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На опублікованих відео можна побачити, як над місцем події піднімається стовп вогняного чорного диму.

За даними Єдиної чергово-диспетчерської служби, в районі 8-ї виробничої ділянки ВАТ "Капролактам" сталося загоряння цистерни. На місце події виїхали пожежні служби.

На Пермському пороховому заводі сталася велика пожежа, є жертви

1 травня сталася велика пожежа на Пермському пороховому заводі. Загорілося увечері близько 20:00. Про це повідомляє "Комсомольська правда".

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Пожежа розпочалася в будівлі з виробництва пластмас – у цеху спалахнули спецпродукція в пакованні. Вогонь охопив дах будівлі на всій площі, спалахнула навіть трава навколо будівлі. Загальна площа пожежі становить 530 кв. м.

"Під час пожежі загинула жінка 1963 року народження, ще одна жінка 1979 р. н. померла в лікарні. Також співробітниця заводу, 1986 р. н., із сильними опіками 99% тіла доставлена в реанімацію, за її життя борються лікарі", – пише видання.