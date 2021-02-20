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Незважаючи на вимогу ЄСПЛ: суд в Росії відмовився скасувати вирок Навальному

20 лютого, 11:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вранці Навального доправили до суду з СІЗО "Матроська тиша"

Суд визнав законним заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.

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Про це повідомляє Штаб Навального в Москві.

Так, суд врахував перебування Навального під домашнім арештом протягом півтора місяця – з 30 грудня 2014 року по 17 лютого 2015 року. З урахуванням цього часу, а також місяця в "Матроській тиші", Навальному залишається сидіти приблизно 2 роки і 5 місяців.

"Я не шкодую, що повернувся. Я відчуваю задоволення", – виступив Навальний з останнім словом.

Як пишуть ЗМІ, Олексій Навальний відправиться до колонії вже наступного тижня.

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Так, близько 10-ої ранку Навального доправили до суду з СІЗО "Матроська тиша", де він сидить після арешту. Поліція посилила заходи безпеки навколо суду, але ситуація там спокійна.

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Зазначимо, сьогодні в Росії має відбутися два судових засідання щодо ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Засідання проходять у будинку Бабушкінського суду Москви.

Нагадаємо, що 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 року колонії загального режиму. В Громадській спостережній комісії стверджують, що його збираються відправити до однієї з колоній Центрального федерального округу РФ.

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суд вирок судове засідання Олексій Навальний

Джерело: Сьогодні

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