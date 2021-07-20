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У РФ затримали начальника ДІБДР, у якого весь будинок у золоті: шокуючі фото

20 липня 2021 15:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Затриманий живе як олігарх, він схиблений на розкоші, є навіть золотий унітаз

Олексій Сафонов живе з шиком. Колаж "Сьогодні"

Олексій Сафонов живе з шиком. Колаж "Сьогодні"

У Ставропольському краї Росії в рамках спецоперації затримано понад 35 співробітників регіонального управління ДІБДР, у тому числі і їх начальник Олексій Сафонов, який, виявляється, живе не гірше російського президента. Про це повідомив у Telegram депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн.

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За його словами, всім затриманим інкримінується організація злочинного угруповання, отримання хабарів, зловживання, перевищення повноважень та інші статті.

"По суті, на Ставропіллі діяла справжнісінька мафія, яка наживалася на всьому: від "блатних номерів" і пропуску великих вантажівок до торгівлі піском", – написав Хінштейн.

Також він опублікував фото будинку начальника ДІБДР, побут якого шокує своїм розмахом – весь інтер'єр у золоті (позолоті), помічено навіть "золотий" унітаз.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував матеріали свого розслідування, в якому показав "палац Путіна" в Геленджику. Примітно, що поруч знаходиться і величезна територія, що належить ФСБ.

Вражають уяву не тільки володіння господаря Кремля, а й те, що у Путіна всередині "палацу". Варто зазначити, що сам президент РФ відхрестився від цього майна – ні йому, ні його близьким це нібито не належить.

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