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У РФ закінчився "Супутник"? Росіян вакцинували водою

9 липня 2021 11:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На вакцинацію від коронавірусу прийшло подружжя, яке отримало несподіваний сюрприз в руку

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У Росії в одній з лікарень закінчилася вакцина від коронавірусу, і медсестра не придумала нічого кращого, ніж ввести людям звичайну воду.

Подружжя з Калузької області прийшло на імунізацію другою дозою препарату "Супутник-V", але отримали "порожній" укол – замість вакцини була вода. А все через те, що закінчився "Супутник" і жінка побоялася про це повідомити.

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Зараз медикиню відправили у відпустку. Швидше за все, говорить керівництво закладу, її звільнять. Губернатор Калузької області пообіцяв – всі пункти вакцинації проінспектують.

Пару, яка виявила порушення, врешті-решт таки вакцинували.

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Тим часом в Україні прискорилися темпи вакцинації, за минулу добу навіть встановлений новий рекорд. Також українці активно записуються у чергу на щеплення – сьогодні вже 786 299 охочих.

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А журналісти "Сьогодні" дізналися, чи можна в Україні платно вакцинуватися Pfizer. Київську лікарню днями запідозрили у торгівлі цією американською вакциною. Для початку журналістка вдаючи бажання вакцинуватися подзвонила у ту ж клініку, де нібито за гроші зробили щеплення відомій блогерці та її чоловіку – з чого і почався скандал.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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