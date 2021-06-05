В "Роскосмосі" висловилися про польоти на Марс і назвали всіх жителів Землі космонавтами

Рогозін впевнений, що в Росії вже народився "російський Ілон Маск", але про нього поки що невідомо, оскільки він навчається в школі чи дитячому садку

Глава "Роскосмосу" Рогозін / Фото: РБК

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що всі жителі Землі – космонавти, а планета – космічний корабель і розкритикував польоти на Марс.

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Про це він заявив виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає "Інтерфакс".

"Земля – це, по суті, космічний корабель. Ви всі (Рогозін вказав в зал – ред.) – космонавти. Хочете ви це чи ні, ви всі представники колонії людства, яка летить, як корабель, навколо Сонця. Ми ось зараз сидимо – а ми не сидимо насправді, а летимо", – сказав він.

Крім того, він заявив, що в Росії вже народився "російський Ілон Маск".

"Я думаю, він вже народився. Я думаю, що він вже в школі вчиться або в дитячому садку. Звичайно, і не один. Країна велика, звичайно, з'явиться", – відповів він на відповідне питання.

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А польоти на Марс назвав повним абсурдом. За його словами, любителі космосу стають заручниками фантазій людей, які захоплюють їх не як обивателів, а як потенційних вкладників в якісь космічні проекти.

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Він заявив, що для того, щоб летіти на Марс потрібно пускове вікно, яке відкрито раз на два роки і політ в одну сторону займе близько 9 місяців.

"Як запхати сто людей як шпроти в банці, без можливості рухатися протягом дев'яти місяців? Потім вони там будуть чекати пускове вікно, щоб звідти швидше звалити і знову як шпроти летіти в консервній банці на Землю. І розумієте, людям подобається. Я це називаю ефектом "Вау". насправді за цим нічого, крім звичайного ходу маркетолога", – заявив Рогозін.

Раніше ми повідомляли, що новим главою Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) призначили 78-річного Білла Нельсона.