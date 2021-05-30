У Росії колишній коп відкрив стрілянину з вікна, важко поранена дитина (оновлено)

За словами очевидців, перш ніж почати стріляти екс-поліцейський "вимагав скасувати гомосексуалізм" і судячи з усього був п'яний

Стрілянина в Єкатеринбурзі. Колаж "Сьогодні"

У Росії в Єкатеринбурзі колишній поліцейський відкрив стрілянину з вікна своєї квартири по людях, у результаті чого важко поранена 10-річна дівчинка і співробітник Росгвардіі.

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Про це повідомив російський телеканал "Дождь".

"Чоловік відкрив стрілянину, є постраждалі. Він зробив мінімум 10 пострілів" , – повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними телеграм-каналу Baza, стрілянину відкрив колишній співробітник МВС Росії Сергій Боков і він озброєний карабіном "Сайга".

Постраждалій дівчинці куля влучила у живіт і вона госпіталізована в у дуже тяжкому стані, другий поранений – у стані середньої тяжкості.

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Очевидець повідомив, що чоловік з голим торсом спочатку закричав з вікна: "Вимагаю скасувати гомосексуалізм!", після чого почав стріляти по перехожих. Припускають, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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За інформацією телеграм-каналу Mash, спецслужби почали штурм квартири стрілка і вже увійшли в під'їзд його будинку.

За даними ЗМІ, російський СОБР взяв квартиру стрілка штурмом, кинувши в неї світлошумову гранату. Колишнього поліцейського, який відкрив стрілянину, затримали.

Нагадаємо, в Києві спецназівці затримали чоловіка, який стріляв по перехожих з вікна своєї квартири. Він був п'яний, закрився у квартирі і почав стріляти з вікна, це почули сусіди і викликали поліцію.

Також ми повідомляли, що, на Прикарпатті сталася стрілянина, у результаті якої були поранені дві людини.