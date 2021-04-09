У Росії четверо людей померли після щеплення вакциною "Супутник V" – ЗМІ

У шести пацієнтів виникли ускладнення після вакцинації

Чотири людини недавно померли в Росії незабаром після того, як отримали щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V", яку хочуть закупити в Німеччині. Ще у шести інших росіян виникли ускладнення після вакцинації.

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Про це повідомляє EUobserver з посиланням на внутрішні файли Росспоживнагляду.

Троє із загиблих – жінки у віці 51, 69 і 74 років. Смерті були пов'язані з проблемами з серцем, легенями або рівнем цукру в крові.

В одному випадку мова йде про жінку, яка отримала першу дозу вакцини в кінці січня, а вже 2 лютого була госпіталізована зі скаргами на слабкість і нудоту. ПЛР-тест показав у неї зараження COVID-19.

Решта шість пацієнтів, у яких виникли ускладнення, були молодше, одному з них було всього 25 років.

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У них виник ряд симптомів після уколів:

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утруднене дихання;

судоми, набряки;

м'язова слабкість;

високий кровяний тиск;

головні болі;

запаморочення;

лихоманку.

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Справжність одного з матеріалів справи Росспоживнагляду офіційно підтвердив Денис Логунов, старший вірусолог Московського науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології імені Гамалії, який розробив "Супутник V".

В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) повідомили виданню, що "серйозно" сприймають те, що трапилось.

Раніше повідомлялося, що в Москві близько тисячі людей захворіли коронавірусом після вакцинації другим компонентом вакцини "Супутник V".

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