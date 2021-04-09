У Росії четверо людей померли після щеплення вакциною "Супутник V" – ЗМІ

Чотири людини недавно померли в Росії незабаром після того, як отримали щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V", яку хочуть закупити в Німеччині. Ще у шести інших росіян виникли ускладнення після вакцинації.
Про це повідомляє EUobserver з посиланням на внутрішні файли Росспоживнагляду.
Троє із загиблих – жінки у віці 51, 69 і 74 років. Смерті були пов'язані з проблемами з серцем, легенями або рівнем цукру в крові.
В одному випадку мова йде про жінку, яка отримала першу дозу вакцини в кінці січня, а вже 2 лютого була госпіталізована зі скаргами на слабкість і нудоту. ПЛР-тест показав у неї зараження COVID-19.
Решта шість пацієнтів, у яких виникли ускладнення, були молодше, одному з них було всього 25 років.
У них виник ряд симптомів після уколів:
- утруднене дихання;
- судоми, набряки;
- м'язова слабкість;
- високий кровяний тиск;
- головні болі;
- запаморочення;
- лихоманку.
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Справжність одного з матеріалів справи Росспоживнагляду офіційно підтвердив Денис Логунов, старший вірусолог Московського науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології імені Гамалії, який розробив "Супутник V".
В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) повідомили виданню, що "серйозно" сприймають те, що трапилось.
Раніше повідомлялося, що в Москві близько тисячі людей захворіли коронавірусом після вакцинації другим компонентом вакцини "Супутник V".
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