У Росії "Слава Україні!" на День перемоги викликала скандал: відео

Український гасло під час святкового феєрверку в Тюмені роздратувало росіянку – вона звеліла "заткнутися" і назвала "виродками" за підтримку України

Фото: колаж "Сьогодні"

У російській Тюмені День перемоги відзначили гаслами "Слава Україні!", що викликало істерику в однієї з жительок міста.

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Про це повідомляє Telegram-канал Kotsnews.

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Інцидент стався ввечері 9 травня, коли містяни зібралися на набережну подивитися на святковий салют. На опублікованому відео чутно, як під час феєрверку хтось крикнув "Слава Україні!", що стало приводом для скандалу.

"А ну там, з України, заткнули пельки!" – крикнула в темряву авторка відео.

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За її словами, українські гасла кричала "група 18-річних підлітків", загалом приблизно 15 осіб. А на її зауваження вони відповіли криками "Ганьба!".

Але на цьому скандал не закінчився. "За кадром" росіянка-провокаторша "із серцем" обізвала компанію "виродками".

Нагадаємо, що День перемоги в Росії відзначився й іншим скандалом – у Владивостоці місцева журналістка не дала договорити ветерану війни заради коментаря чиновника.

А президент РФ Володимир Путін цього дня порушив традицію і в своєму виступі не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, сказавши тільки про радянський народ.