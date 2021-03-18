У Росії дитсадок оточили колючим дротом (фото)

Адміністрація каже, що захищає дітей

У російському Татарстані в місті Набережні Челни територію дитячого садка вздовж паркану обнесли колючим дротом. Стало чимось схоже на зону.

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Про це повідомив місцевий телеграм-канал Mash Iptash.

Як уточнює канал, це звичайний центр розвитку дитини "Електронік", де проводять час цілком собі законослухняні діти від 3 до 6 років.

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Адміністрація садочка виправдовується, що колючий дріт – це вимушений захід і спрямований він не на дітей, а на їхню безпеку.

Поруч із садком розташований ринок, звідки, за словами дирекції, постійно залазять різні люди – ось від них і встановили захист.

Нагадаємо, в одному з дитсадків Луцька вибухнув скандал – там вихователька давала чотирирічним вихованцям потиличники і заклеювала рот скотчем. Батьки дітей виявили це випадково, коли малюки почали приходити з садка з синцями і подряпинами.

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