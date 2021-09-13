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У Росії дівчина наклала на себе руки в прямому ефірі – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 вересня, 21:56
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Росіянка вчинила самогубство під заборонену в РФ пісню. Причину вчинку дівчини поки з'ясовують
Дівчина впала під слова забороненої в РФ пісні. Колаж "Сьогодні"
Дівчина впала під слова забороненої в РФ пісні. Колаж "Сьогодні"

У Росії в місті Зеленоград дівчина під час прямого ефіру в соцмережі наклала на себе руки. У цей час на фоні грала пісня групи ЛСП "Номери".

Про це повідомляє Telegram-канал "Бурхливий світ".

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На записі видно, як дівчина сидить на краю балконної огорожі і слухає заборонений у РФ трек. На кадрах зрозуміло, що росіянка перебувала на великій висоті, оскільки на задньому плані виднілися дахи багатоповерхівок.

На словах "І каменем вниз ..." вона упала.

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Що відомо про загиблу

За життя дівчина працювала тату-майстром. За день до самогубства вона виклала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому видно її шию з синцями.

Росіянка перед смертю опублікувала дивне фото. Скріншот з соцмереж

Користувачі Мережі та знайомі загиблої у коментарях до цього фото висловили свої співчуття рідним і близьким тату-майстра.

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Знайомі загиблої зараз з'ясовують обставини загибелі дівчини.

Чому пісню заборонили в Росії

Пісню групи ЛСП "Номери" заблокували в соцмережах на території Росії ще в 2018 році. Причиною блокування став заклик до суїциду в тексті, що порушує закон.

Однак після блокування на сайті "ВКонтакте" трек піднявся на 3-ю позицію в російському чарті iTunes.

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