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У Росії хочуть повернути очне засідання ТКГ в Мінську

2 серпня 2021 14:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наприкінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи

Справа на фото представник Російської Федерації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов. Фото: колаж "Сьогодні"

Справа на фото представник Російської Федерації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов. Фото: колаж "Сьогодні"

Представник Російської Федерації у Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов виступає за очне засідання ТКГ в Мінську.

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Як повідомляє ТАСС, він вважає, що це допоможе підвищити результативність переговорів.

"На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні", – сказав він.

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Раніше ми повідомляли, що віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, хто замінить Кравчука в ТКГ, якщо він не встигне одужати.

Також нагадаємо, американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасової повіреної Крістін Квін, заявляв, що Росія з самого початку не виконує Мінські угоди.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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