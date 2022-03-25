Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Росії хочуть повернути смертну кару

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 11:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами експрезидента РФ Дмитра Медведєва, це може бути пов'язано із високим зростанням насильницьких злочинів
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заговорив про смертну кару
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заговорив про смертну кару / Фото: Колаж: Сьогодні

У РФ можуть переглянути заборону на смертну кару, якщо щось зміниться в житті суспільства. Мораторій Конституційного суду РФ не є "священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватись.

Про це заявив експрезидент РФ і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю "РІА Новини".

Реклама

"Міжнародні підстави відпали, є внутрішні правові позиції Конституційного суду. Ці правові позиції ґрунтуються на поточному правопорядку, на поточній криміногенній ситуації. Я виходжу з того, що, якщо все буде спокійно, ці правові позиції можуть залишатися такими ж, як і були. Але правові позиції теж не вічні, якщо щось зміниться у житті суспільства, тоді ці правові позиції також можуть бути переглянуті", – сказав Медведєв.

Він зазначив, що мораторій Конституційного суду Росії на страту не є "священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватись.

"І в історії нашої країни такі періоди бували. Я нагадаю, що після війни Радянський Союз скасував застосування смертної кари. Тривало це недовго. Досить швидко смертна кара була відновлена. Пов'язано це з високим зростанням насильницьких злочинів, зокрема вбивств. Що буде в майбутньому, я не знаю" , – додав Медведєв.

Реклама

РФ відправлятиме на війну карних злочинців і боржників

За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.

"З огляду на тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших "заборгованостей", – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 25 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16100
2
Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катери Катери
5
12
Транспорт Транспорт
1089
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Полковник Котенко Сергій Леонідович – легендарний комбат батальйону «Вінницькі скіфи». Завдяки його сміливим діям та неймовірній рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки під Запоріжжям. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
5-класник Максим із Борисполя пізно ввечері втік із дому до штабу місцевої тероборони та зажадав, щоб взяли його добровольцем. “Він прийшов захищати рідних, землю, місто! Ось він герой!” - розповів один із бійців ТрО. Хлопець дуже засмутився, коли йому відмовили. Бійці знайшли перелякану маму Максима, передали їй сина і попросили не сварити його.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти