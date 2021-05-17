У Росії побили блогерів в спідницях і на підборах (відео)

Хлопці в спідницях, з макіяжем і у взутті на підборах знімали відео на дитячому майданчику для TikTok

У російському Санкт-Петербурзі чоловіки побили блогерів, які на дитячому майданчику знімали ролик.

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Як пише видання Znak, хлопці в спідницях, з макіяжем і у взутті на підборах знімали відео для TikTok.

Нападники били хлопців по голові і тілу руками і ногами і говорили, що на цьому місці гуляють діти.

"І що діти? Що? Це через таких, як ви, у ваших дітей буде зламана психіка", – відповів йому блогер.

Обережно, відео містить сцени насильства.

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