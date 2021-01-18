У Росії лавину спустили на гірськолижний курорт: десятки людей пропали безвісти

У російській Карачаєво-Черкесії в районі селища Домбай біля гори Мусса-Ачитара лавина накрила гірськолижний курорт.

Під лавиною опинилися два вагончики прокату гірськолижного спорядження, і було пошкоджено кафе. У прес-службі МНС Росії повідомили, що на гірськолижній трасі в момент сходу лавини перебували від чотирьох до 12 осіб, проте ЗМІ повідомляють, що під снігом могли опинитися до 20 чоловік, у тому числі кілька дітей.

Як виявилося, спуск сніжної лавини в горах Домбая був примусовим, повідомили ТАСС в екстрених службах.

"За попередньою інформацією, це був примусовий спуск лавин, у результаті вона зійшла на гірськолижну трасу" , – сказав співрозмовник агентства.

На місці сходження лавини задіяли спецтехніку, окрім того, пошук тіл вели за допомогою довгих щупів, якими пробивали товщу снігу. Пошукові заходи дали результат – було виявлено живою жінку, повідомляє Інтерфакс.

"Знайдено жінку, її стан середньої тяжкості. Зараз її оглядають медики", – сказав співрозмовник агентства.

Відео: baza.io

ОНОВЛЕНО: В оперативних службах повідомили, що попередньо постраждали чотири людини. До робіт на схилі залучено понад 50 осіб. Всього для пошуку постраждалих буде залучено 172 рятувальників. ЗМІ також повідомляють, що три людини знаходяться під лавиною, інших шукають по готелям.

Нагадаємо, в лютому-2020 після сходження лавини на заході Грузії загинув українець.

А 2018 року в Грузії стався інший інцидент – через перебої з електрикою на канатній дорозі стався збій, вона розігналася і стала викидати лижників в різні боки. В результаті постраждали 11 чоловік, включаючи двох туристів з України, а також громадян Росії та Швеції.

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