У Росії лопнув батут з дітьми – вони перелетіли через паркан на рейки (відео)

У російському Барнаулі біля одного з торговельних центрів лопнув батут, через це постраждали двоє дітей.

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Про це пише Sibnet.ru

Біля Докучаєвського ринку зірвало кріплення дитячого батута в момент, коли на ньому були діти. Вони перелетіли через паркан на рейки, які проходять поруч із батутом.

Порушено кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Кількість потерпілих ще уточнюють.

Раніше ми писали, що в Рівненській області блискавка вдарила у чоловіка і юнака, які працювали в полі. Вони залишилися живі, але отримали серйозні травми.

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Також ми повідомляли, що в Тернополі чотирирічна дівчинка і однорічний хлопчикотруїлися ліками. Дітей відвезли в лікарню.