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У Росії лопнув батут з дітьми – вони перелетіли через паркан на рейки (відео)

30 травня, 16:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Біля Докучаєвського ринку зірвало кріплення дитячого батута, постраждали дві дитини

У російському Барнаулі біля одного з торговельних центрів лопнув батут, через це постраждали двоє дітей.

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Про це пише Sibnet.ru

Біля Докучаєвського ринку зірвало кріплення дитячого батута в момент, коли на ньому були діти. Вони перелетіли через паркан на рейки, які проходять поруч із батутом.

Порушено кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Кількість потерпілих ще уточнюють.

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