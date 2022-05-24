Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Росії матросів крейсера "Москва" намагаються визнати загиблими "внаслідок катастрофи"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 00:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Батьків моряків просять підписувати відповідні документи
У Міноборони РФ заперечують участь крейсера у так званій "спеціальній операції"/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Міноборони РФ заперечують участь крейсера у так званій "спеціальній операції"/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії батькам строковиків, які проходили службу на знищеному українськими ракетами крейсері "Москва", пропонують визнати синів померлими "внаслідок катастрофи".

Про це пише видання "Новая газета. Европа".

Реклама

Деталі

За інформацією видання, про таке йому повідомили дві матері зниклих безвісти матросів. Документи вони підписувати відмовилися.

Зазначається, що військовий комісаріат окупованого Росією Криму повідомив матері Мухаммеда Муртазаєва, що її син – у списку зниклих безвісти.

"Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі на крейсері "Москва" 13 квітня 2022 року", – йшлося у листі від військкомату, стверджує мати матроса.

Таку ж історію розповіла мати іншого загиблого строковика.

Реклама

Підрозділи Міністерства оборони Росії наполегливо просять батьків підписати документи з формулюванням про загибель внаслідок катастрофи та заперечують участь крейсера у так званій "спеціальній операції".

Батьки строковиків продовжують домагатися правди від командування і збираються подавати колективний позов до Міноборони РФ.

Що відомо?

  • У Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" 13 квітня було вражено крейсера "Москва" – флагмана Чорноморського флоту Росії, він отримав суттєві пошкодження, внаслідок цього виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися допомогти, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути.
  • Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.
  • Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.
  • За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто з членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули. Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 осіб і вони перебувають у шпиталі.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 23 травня
1
Особовий склад 29200
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 604
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2206
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29325.54

Bitcoin Cash (BCH)

195.59

Binance Coin (BNB)

326.34

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

22.34

Litecoin (LTC)

69.74

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.18

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти