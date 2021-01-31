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У Росії на протестах на підтримку Навального затримали понад 2000 осіб (фото)

31 січня, 14:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найбільше затриманих у Москві

У неділю, 31 січня, в Росії на протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали 2119 осіб.

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Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

Найбільше затриманих в таких містах:

  • Москва – 469 осіб;
  • Санкт-Петербург – 211;
  • Красноярськ – 194;
  • Владивосток – 120;
  • Новосибірськ – 103.

Також затримання проходять і в інших містах Росії.

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До речі, "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата.

Раніше повідомлялося, що протестувальники в Росії дійшли до СІЗО "Матроська тиша". Саме там утримають Навального.

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Росія Москва протести Олексій Навальний
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