У Росії на протестах на підтримку Навального затримали понад 2000 осіб (фото)

У неділю, 31 січня, в Росії на протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали 2119 осіб.

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Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

Найбільше затриманих в таких містах:

Москва – 469 осіб;

Санкт-Петербург – 211;

Красноярськ – 194;

Владивосток – 120;

Новосибірськ – 103.

Також затримання проходять і в інших містах Росії.

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До речі, "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата.

Раніше повідомлялося, що протестувальники в Росії дійшли до СІЗО "Матроська тиша". Саме там утримають Навального.

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