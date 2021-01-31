У Росії на протестах на підтримку Навального затримали понад 2000 осіб (фото)

У неділю, 31 січня, в Росії на протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали 2119 осіб.
Про це повідомляє "ОВС-Інфо".
Найбільше затриманих в таких містах:
- Москва – 469 осіб;
- Санкт-Петербург – 211;
- Красноярськ – 194;
- Владивосток – 120;
- Новосибірськ – 103.
Також затримання проходять і в інших містах Росії.
До речі, "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.
Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата.
Раніше повідомлялося, що протестувальники в Росії дійшли до СІЗО "Матроська тиша". Саме там утримають Навального.
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