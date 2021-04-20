У Росії на другокласників в школі звалилася стеля: фото

У Армавірі дітей ледь не вбило шматком штукатурки зі стелі – це вже другий такий інцидент за останні два роки

У Росії, де в грудні в одному з дитсадків на голови дітям впала стеля, повторився аналогічний інцидент. Цього разу – в школі міста Армавір.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Підйом".

Фото: t.me/armavir_fokus

Як повідомив батько одного з учнів класу, де сталася аварія, постраждали троє дітей, а у одного з них підозрюють головного мозку.

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Стеля впала на голови другокласникам прямо під час уроку вранці 20 квітня. Причиною НП чоловік вважає неякісні будівельні роботи – нещодавно стелю ремонтували.

"Син був у класі в момент обвалення. Приблизно 3 на 3 метри шматок обвалився. Діти сильно злякалися, їм по 8 років. Двоє дітей не сильно постраждали, подряпини та забої, їх забрали батьки. У одного підозра на струс і сильні садна на спині, його відвезли до лікарні", – каже чоловік.

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Директор школи відмовилася коментувати подію.

Батьків запевнили в прийнятті "всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки учнів", а школярів перевели в інший кабінет.

В оперативному штабі стверджують, що міське управління освіти початок службову перевірку.

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Цікаво, що в цій школі це відбувається вже не вперше – в 2019 році в ній впала стеля в коридорі.

Нагадаємо, торік в іншій російській школі вчитель прийшов на роботу п'яним – чоловік не міг навіть сидіти на місці і з гуркотом звалився під лавку на очах у дітей.

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