У Росії почалися нові протести на підтримку Навального: є перші затримання (відео)

Сьогодні 31 січня в Росії проходять акції на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів.

Реклама

Як повідомляє телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ" в Іркутську на протести на головну площу перед будівлею обласного уряду вийшло багато людей.

Силовики поводяться агресивніше: рухаються з щитами на жителів, намагаючись розігнати натовп. За оцінкою кореспондента "Коммерсанта", на протести вийшли від 300 до 400 людей. Затримані вісім осіб.

В Хабаровську вийшли, за даними місцевого УВС, 60 людей, 13 затримані. Силовики "під час навчань" суцільним ланцюгом перекрили вулиці Пушкіна і Карла Маркса, які дотичні до площі Леніна, де відбувалися протести. Акція на центральній площі вже завершилася.

У Владивостоку на центральній площі міста збираються люди, однак на підходах чергують поліцейські та по одному затримують тих, хто приходить на акцію, повідомляє місцевий штаб Навального. Затриманих садять в автобуси.

Фото: ТАСС

Реклама

Хода на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів почалося і в Новосибірську. Акція почалася спонтанно, люди висунулися по головній вулиці, Червоному проспекту.

Фото: "Тайга-інфо"

В Південно-Сахалінську на протест вийшли близько п'ятдесяти людей.

Першим затриманим став активіст з Петропавловська-Камчатського Віктор Холманськіх. Він збирався розгорнути плакат з вимогою звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, але його затримали силовики.

В Якутську незважаючи на мороз в 43 градуси, люди вийшли на протести.

У ніч на 31 січня в Москві була затримана співробітниця каналу "Навальний LIVE". Як повідомила в Twitter глава передвиборного штабу Любові Соболь, Ольга Ключникова, її забрали в РОВС, не пояснивши причин затримання. Тієї ж ночі, за інформацією Ключникової, у Москві затримали ще одну співробітницю каналу "Навальний LIVE" – кореспондентку Олександру Шапаліну.

Реклама

Нагадаємо, 23 січня в Росії відбулися масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту після прильоту після лікування в Німеччині.

Після затримання Навального Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про "палац Путіна " під Геленджик ціною в 100 мільярдів рублів.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама