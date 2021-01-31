Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії почалися нові протести на підтримку Навального: є перші затримання (відео)

31 січня, 08:01

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

У Москві почалися затримання співробітників каналу "Навальний LIVE"

Сьогодні 31 січня в Росії проходять акції на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів.

Реклама

Як повідомляє телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ" в Іркутську на протести на головну площу перед будівлею обласного уряду вийшло багато людей.

Силовики поводяться агресивніше: рухаються з щитами на жителів, намагаючись розігнати натовп. За оцінкою кореспондента "Коммерсанта", на протести вийшли від 300 до 400 людей. Затримані вісім осіб.

В Хабаровську вийшли, за даними місцевого УВС, 60 людей, 13 затримані. Силовики "під час навчань" суцільним ланцюгом перекрили вулиці Пушкіна і Карла Маркса, які дотичні до площі Леніна, де відбувалися протести. Акція на центральній площі вже завершилася.

У Владивостоку на центральній площі міста збираються люди, однак на підходах чергують поліцейські та по одному затримують тих, хто приходить на акцію, повідомляє місцевий штаб Навального. Затриманих садять в автобуси.

Фото: ТАСС
Реклама

Хода на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів почалося і в Новосибірську. Акція почалася спонтанно, люди висунулися по головній вулиці, Червоному проспекту.

Фото: "Тайга-інфо"

В Південно-Сахалінську на протест вийшли близько п'ятдесяти людей.

Першим затриманим став активіст з Петропавловська-Камчатського Віктор Холманськіх. Він збирався розгорнути плакат з вимогою звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, але його затримали силовики.

В Якутську незважаючи на мороз в 43 градуси, люди вийшли на протести.

У ніч на 31 січня в Москві була затримана співробітниця каналу "Навальний LIVE". Як повідомила в Twitter глава передвиборного штабу Любові Соболь, Ольга Ключникова, її забрали в РОВС, не пояснивши причин затримання. Тієї ж ночі, за інформацією Ключникової, у Москві затримали ще одну співробітницю каналу "Навальний LIVE" – кореспондентку Олександру Шапаліну.

Реклама

Нагадаємо, 23 січня в Росії відбулися масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту після прильоту після лікування в Німеччині.

Після затримання Навального Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про "палац Путіна " під Геленджик ціною в 100 мільярдів рублів.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія протести Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти